Судьи отменили гол минского «Динамо» — Шипачёв мог набрать 1000-е очко в КХЛ

Судьи отменили гол минского «Динамо» — Шипачёв мог набрать 1000-е очко в КХЛ
Гол нападающего минского «Динамо» Егора Борикова с передачи Вадима Шипачёва в ворота ЦСКА был отменён после видеопросмотра. Отметим, что Шипачёв мог набрать 1000-е очко в Континентальной хоккейной лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5)     1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4)     2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4)     3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5)     4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)    

На 41-й минуте из своей зоны защитник минчан сделал пас в среднюю, Шипачёв едва заметным касанием продлил полёт шайбы дальше, после чего она от лицевого борта выскочила на пятак, откуда Бориков подправил шайбу коньком в ворота. Однако после просмотра судьи решили, что форвард умышленно сыграл коньком, и отменили гол.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 19 очков в 38 матчах — девять голов и 10 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 999 очков за 1100 матчей — забил 314 голов и отдал 685 результативных передач.

Видео
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал своё 999-е очко в КХЛ
