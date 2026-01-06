Судьи отменили гол минского «Динамо» — Шипачёв мог набрать 1000-е очко в КХЛ

Гол нападающего минского «Динамо» Егора Борикова с передачи Вадима Шипачёва в ворота ЦСКА был отменён после видеопросмотра. Отметим, что Шипачёв мог набрать 1000-е очко в Континентальной хоккейной лиге.

На 41-й минуте из своей зоны защитник минчан сделал пас в среднюю, Шипачёв едва заметным касанием продлил полёт шайбы дальше, после чего она от лицевого борта выскочила на пятак, откуда Бориков подправил шайбу коньком в ворота. Однако после просмотра судьи решили, что форвард умышленно сыграл коньком, и отменили гол.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 19 очков в 38 матчах — девять голов и 10 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 999 очков за 1100 матчей — забил 314 голов и отдал 685 результативных передач.