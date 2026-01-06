Скидки
Хоккей

Ак Барс – Авангард, результат матча 6 января 2026 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Авангард» с минимальным преимуществом обыграл «Ак Барс»
Сегодня, 6 января, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5)     1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)    

На 41-й минуте нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд забил первый гол. На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров сравнял счёт. На 46-й минуте защитник Дамир Шарипзянов вывел омский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 43 матча, в которых набрал 58 очков, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 59 очками после 41 встречи располагается на второй строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
