«Авангард» с минимальным преимуществом обыграл «Ак Барс»

Сегодня, 6 января, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На 41-й минуте нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд забил первый гол. На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров сравнял счёт. На 46-й минуте защитник Дамир Шарипзянов вывел омский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 43 матча, в которых набрал 58 очков, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 59 очками после 41 встречи располагается на второй строчке Востока.