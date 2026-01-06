Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь – Спартак, результат матча 6 января 2026 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

Дубль Нэйтана Тодда помог «Спартаку» одержать победу над «Северсталью»
Комментарии

Сегодня, 6 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Тодд (Мальцев) – 36:52 (5x5)     0:2 Тодд (Ярош, Мальцев) – 47:07 (5x5)     1:2 Лишка (Подшивалов, Абросимов) – 59:46 (5x5)    

На 37-й минуте нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд забил первый гол. На 48-й минуте Тодд оформил дубль. На последней минуте форвард «Северстали» Адам Лишка сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 43 матча, в которых набрала 57 очков, занимая второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 49 очками после 42 встреч располагается на шестой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сравнил стили игры «Шанхая» и СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android