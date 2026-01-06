Дубль Нэйтана Тодда помог «Спартаку» одержать победу над «Северсталью»

Сегодня, 6 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На 37-й минуте нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд забил первый гол. На 48-й минуте Тодд оформил дубль. На последней минуте форвард «Северстали» Адам Лишка сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 43 матча, в которых набрала 57 очков, занимая второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 49 очками после 42 встреч располагается на шестой строчке Запада.