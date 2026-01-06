«Торпедо» победило «Барыс» в домашнем матче

Сегодня, 6 января, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:2.
На 13-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Торпедо» Дмитрий Шевченко сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов вывел астанчан вперёд. На 34-й минуте форвард нижегородского клуба Владимир Ткачёв вновь восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте нападающий Амир Гараев вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Торпедо» встретится с «Северсталью» в Череповце 10 января, а двумя днями ранее «Барыс» сыграет с «Ак Барсом» в Казани.
- 6 января 2026
-
19:29
-
19:24
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:52
-
18:28
-
18:16
-
18:04
-
17:42
-
17:35
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
17:03
-
16:58
-
16:51
-
16:16
-
15:46
-
15:28
-
15:10
-
15:02
-
14:42
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:30
-
13:18
-
13:05
-
12:53