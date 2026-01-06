Скидки
Торпедо – Барыс, результат матча 6 января 2026 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» победило «Барыс» в домашнем матче
Сегодня, 6 января, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Омирбеков, Кайыржан) – 12:48 (5x5)     1:1 Шевченко (Фёдоров, Нарделла) – 13:34 (5x5)     1:2 Шайхмедденов (Панюков, Бреус) – 29:15 (5x5)     2:2 Ткачёв (Виноградов) – 33:40 (5x5)     3:2 Гараев (Конюшков, Журавлёв) – 39:29 (5x5)    

На 13-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Торпедо» Дмитрий Шевченко сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов вывел астанчан вперёд. На 34-й минуте форвард нижегородского клуба Владимир Ткачёв вновь восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте нападающий Амир Гараев вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Северсталью» в Череповце 10 января, а двумя днями ранее «Барыс» сыграет с «Ак Барсом» в Казани.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
