ЦСКА – Динамо Мн, результат матча 6 января 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» на выезде потерпело поражение от ЦСКА
Комментарии

Сегодня, 6 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5)     1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4)     2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4)     3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5)     4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)    

На девятой минуте нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Динамо» Сергей Кузнецов сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алекс Лимож вывел минчан вперёд. На 31-й минуте форвард армейцев Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте нападающий Алексей Чуркин вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте форвард Сергей Калинин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче ЦСКА примет «Шанхайских Драконов» 9 января, а днём ранее «Динамо» сыграет с «Северсталью» в Череповце.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Видео
Защитник минского «Динамо» Хэмилтон отправил шайбу рукой в свои ворота в матче с ЦСКА
