Минское «Динамо» на выезде потерпело поражение от ЦСКА

Сегодня, 6 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Динамо» Сергей Кузнецов сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алекс Лимож вывел минчан вперёд. На 31-й минуте форвард армейцев Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте нападающий Алексей Чуркин вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте форвард Сергей Калинин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче ЦСКА примет «Шанхайских Драконов» 9 января, а днём ранее «Динамо» сыграет с «Северсталью» в Череповце.