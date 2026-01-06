Нападающий «Питтсбурга» Малкин вернулся к тренировкам в общей группе

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.

Клуб поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата. Евгений вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой. Отмечается, что форвард надел белую форму, предусматривающую бесконтактные тренировки.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 26 игр, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.