«Это сделало их лучше и сильнее». Ги Буше высказался о переходе Хмелевски в «Ак Барс»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что после перехода нападающего Александра Хмелевски казанский клуб стал сильнее.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5) 1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5) 1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)
«В сравнении с прошлой нашей встречей у соперника изменился состав, к ним добавился Александр Хмелевски – это сделало их лучше и сильнее.
Есть ли у меня обида, что мы упустили игрока? Я не занимаюсь трансферами игроков – это работа менеджера. Я тренирую тех ребят, которые у меня сейчас есть в составе. Александра в «Авангарде» никогда не было, так что мне нечего сказать», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
