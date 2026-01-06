Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это сделало их лучше и сильнее». Ги Буше высказался о переходе Хмелевски в «Ак Барс»

«Это сделало их лучше и сильнее». Ги Буше высказался о переходе Хмелевски в «Ак Барс»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что после перехода нападающего Александра Хмелевски казанский клуб стал сильнее.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5)     1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)    

«В сравнении с прошлой нашей встречей у соперника изменился состав, к ним добавился Александр Хмелевски – это сделало их лучше и сильнее.

Есть ли у меня обида, что мы упустили игрока? Я не занимаюсь трансферами игроков – это работа менеджера. Я тренирую тех ребят, которые у меня сейчас есть в составе. Александра в «Авангарде» никогда не было, так что мне нечего сказать», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» с минимальным преимуществом обыграл «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android