«Это сделало их лучше и сильнее». Ги Буше высказался о переходе Хмелевски в «Ак Барс»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что после перехода нападающего Александра Хмелевски казанский клуб стал сильнее.

«В сравнении с прошлой нашей встречей у соперника изменился состав, к ним добавился Александр Хмелевски – это сделало их лучше и сильнее.

Есть ли у меня обида, что мы упустили игрока? Я не занимаюсь трансферами игроков – это работа менеджера. Я тренирую тех ребят, которые у меня сейчас есть в составе. Александра в «Авангарде» никогда не было, так что мне нечего сказать», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.