Буше: после 30 лет работы и чемпионства с «Тампой» менять свой стиль работы не буду

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ак Барсом» (2:1) заявил, что верит в свою систему и не намерен ничего менять.

«Нужно ли продолжать играть в 11 нападающих? Знаете, после 30 лет работы, после того как я стал чемпионом с «Тампой» таким образом, я не буду передумывать и менять свой стиль работы. Я верю в свою систему.

Особый настрой на «Ак Барс»? Я не применяю особой мотивации на какие-то конкретные команды. Я как тренер должен справляться с обстоятельствами, дополнять игроков. Конечно, когда мы играем с командами из нижней части таблицы – это другой подход, чем когда с командами из верхней.

Чаще мне, наоборот, нужно успокаивать игроков, потому что, когда эмоции и так выкручены на максимум, не надо добавлять, когда стакан полный – можно перелить. Мы по-другому не подходили к этой игре, а что касается истории противостояний, то я хорошо её не знаю.

Слышал, что были разные истории, но я тут не жил. Конечно, каждый матч нужно проводить как на чемпионство, как борьбу за Кубок, но есть те соперники, которые дают возможность показать эту плотную борьбу, а есть те, с кем не выходит», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.