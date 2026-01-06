Долженков и Брук дрались, Пинчук присел на соперника. Фото победы ЦСКА над «Динамо» Мн

6 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Игоря Никитина.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На девятой минуте нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Динамо» Сергей Кузнецов сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алекс Лимож вывел минчан вперёд. На 31-й минуте форвард армейцев Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте нападающий Алексей Чуркин вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте форвард Сергей Калинин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.