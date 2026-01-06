Скидки
Тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил на вопрос о возможном возвращении в состав Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о принципах определения состава на игру и ответил на вопрос о возможном возвращении в состав нападающего Дмитрия Яшкина.

«Принципы определения состава я озвучиваю на каждой пресс-конференции. Они не меняются, идёт анализ текущего состояния команды, разбор каждого матча.

После игры с «Автомобилистом» мы определяли состав таким же образом. Команда одержала победу, все сыграли на хорошем уровне, приняли решение не менять состав. Точно так же и сегодня, разберём игру, примем решение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

