Гатиятулин высказался о седьмом поражении от «Авангарда» в восьми играх с «Ак Барсом»

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры с «Авангардом» (1:2) прокомментировал седьмое поражение от омской команды в восьми матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5)     1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)    

«Очень интенсивный матч, все 60 минут было много борьбы. В таких матчах цена ошибки возрастает, соперник нашими ошибками распорядился лучше. Болельщикам спасибо за поддержку.

Неудачная статистика в матчах с «Авангардом»? В регулярном чемпионате нужно не брать такие результаты, а смотреть на каждый конкретный матч в каждый конкретный день. Не вижу тут никакой подоплёки.

Идёт процесс, мы готовимся, смотрим состояние команды. Для нас это был хороший матч – проверить себя, в каком мы состоянии», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
