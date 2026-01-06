Гатиятулин высказался о седьмом поражении от «Авангарда» в восьми играх с «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры с «Авангардом» (1:2) прокомментировал седьмое поражение от омской команды в восьми матчах.

«Очень интенсивный матч, все 60 минут было много борьбы. В таких матчах цена ошибки возрастает, соперник нашими ошибками распорядился лучше. Болельщикам спасибо за поддержку.

Неудачная статистика в матчах с «Авангардом»? В регулярном чемпионате нужно не брать такие результаты, а смотреть на каждый конкретный матч в каждый конкретный день. Не вижу тут никакой подоплёки.

Идёт процесс, мы готовимся, смотрим состояние команды. Для нас это был хороший матч – проверить себя, в каком мы состоянии», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.