Гатиятулин высказался о седьмом поражении от «Авангарда» в восьми играх с «Ак Барсом»
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры с «Авангардом» (1:2) прокомментировал седьмое поражение от омской команды в восьми матчах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5) 1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5) 1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)
«Очень интенсивный матч, все 60 минут было много борьбы. В таких матчах цена ошибки возрастает, соперник нашими ошибками распорядился лучше. Болельщикам спасибо за поддержку.
Неудачная статистика в матчах с «Авангардом»? В регулярном чемпионате нужно не брать такие результаты, а смотреть на каждый конкретный матч в каждый конкретный день. Не вижу тут никакой подоплёки.
Идёт процесс, мы готовимся, смотрим состояние команды. Для нас это был хороший матч – проверить себя, в каком мы состоянии», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 января 2026
-
20:38
-
20:32
-
20:06
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:29
-
19:24
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:52
-
18:28
-
18:16
-
18:04
-
17:42
-
17:35
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
17:03
-
16:58
-
16:51
-
16:16
-
15:46
-
15:28
-
15:10
-
15:02
-
14:42
-
14:20
-
14:19
-
14:10