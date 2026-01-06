Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов жёстко высказался о судействе в матче с ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от ЦСКА (2:4) раскритиковал работу судей.

— С незасчитанным голом Егора Борикова команда выскочила на лёд (во время отменённого 1000-го очка Вадима Шипачёва в КХЛ. — Прим. «Чемпионата»), выплеснула эмоции… Может быть, это где-то сказалось?

— Я понимаю, выплеснули эмоции — это одно, но момент был ключевой. Мне чуть-чуть непонятно: обычно говорят — если идёт удар ногой… Но удара ногой никакого не было, мне хотелось бы это услышать. Ну и самый ключевой момент — это удаление Кузнецова.

Клюшка была на ноге. Мы там просили — может быть, посмотреть, может быть, нет. Они совещаются, здесь отменяют, там — нет. Это был ключевой момент. Игрок падает, ему ничего не делают. Вот этот момент мне не очень понятен. Ещё раз говорю: идёт игра хороших команд, и такие вещи… Очень интересная ситуация. Игрок падает — и сразу удаление.

Никто его [судью] не посылал (речь идёт об эпизоде с удалением Василия Демченко. — Прим. «Чемпионата»), ему говорили в общем объёме. Но ты хотя бы предупреди вратаря. Просто предупреди. Вратарь немолодой, опытный парень. Ну как так — сразу удаление?

— Тем более в него до этого въехали перед этим.

— Правильно. Судьи тоже должны играть в хоккей, понимать игру. Нельзя действовать формально: вот — два, ты обиделся или что-то ещё. Это важная игра, и каждая мелочь здесь переворачивается. Эти моменты очень настораживают. Я знаю, что Вася ему сказал. Он в общем ему сказал. Что вы [судьи] обнаглели или немножко по-другому. За это нужно сразу добивать? Технично, очень технично, шансы не дать. Понимаете?

Вы говорите, что проблемы есть, но можно игру перевернуть. Это хоккей! Они [судьи] тоже должны в него играть. Взять и удалить Васю… Ну хорош, — сказал Квартальнов на пресс-конференции после матча.