Гатиятулин: у нас похожая манера игры с «Авангардом», с контролем шайбы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Авангарда» (1:2) похвалил игру своей команды и отметил, что соперник лучше распорядился ошибками казанцев.

«Перед игрой мы говорили команде, чем важен этот матч – что мы соседи по таблице, и в плане результата хотелось победить. Глобальной проблемы места в таблице я не вижу, идёт подготовка к решающим матчам.

По результату Омск был сильнее, но я не скажу, что в содержании игры мы были слабее. Невозможно одной команде постоянно доминировать, инициатива по ходу матча переходит. По созданным моментам мы не уступили, были и броски опасные, и шансы. Соперник лучше распорядился нашими ошибками.

У нас в чём-то похожая манера игры, мы тоже хотим играть с контролем шайбы, доминировать, проводить много единоборств. Возможно, этот матч напоминал плей-офф. Все здорово сыграли в обороне, в атаке, в том числе и вратари – не дали реализовать моменты обеим командам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.