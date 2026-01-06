Главный тренер «Ак Барса» высказался об игре Биро, забившего один гол в 31 встрече

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру канадского форварда Брэндона Биро, который в текущем сезоне сыграл 31 матч и набрал 9 (1+8) очков.

«Мы знаем все сильные стороны наших игроков и стараемся их использовать. Брэндон обладает разным функционалом, может играть в центре и на краю, поэтому пробуем разные сочетания.

Не лучшая статистика для первой бригады большинства? Я бы не сказал так. При выборе Брэндона мы смотрели его выступления, у него есть опыт и навыки игры в большинстве. Но мы анализируем результаты, и изменения возможны, в том числе в бригадах большинства», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.