«Мне показалось, нормальный гол». Шипачёв — об отменённой шайбе в матче с ЦСКА

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что не совсем согласен с решением отменить гол, который мог принести ему 1000‑е очко за карьеру. Белорусский клуб проиграл ЦСКА со счётом 2:4. В начале третьего периода при счёте 2:3 судьи после видеопросмотра не засчитали шайбу Егора Борикова, заброшенную с передачи Шипачёва.

«Посмотрели потом этот гол, который не засчитали. Там момент на усмотрение судей, хотя мне показалось, что был нормальный гол. Мы ни на что тут не влияем, значит, такое решение. Значит, надо забивать такой гол, который не будут просматривать», — приводит слова Шипачёва ТАСС.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 19 очков в 38 матчах — девять голов и 10 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 999 очков за 1100 матчей — забил 314 голов и отдал 685 результативных передач.