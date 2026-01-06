Капитан «Ак Барса» Марченко высказался о поражении от «Авангарда»

Защитник и капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Забить прежде всего не удалось. Была равная игра. Сегодня где-то пришлось больше обороняться. Моменты были. Особая тактика против «Авангарда»? У нас есть своя игра. Плюс-минус делаем одно и то же со всеми командами.

Мы настраиваемся на любого соперника. Сегодня была хорошая боевая игра. Надо выходить, исправлять свои ошибки и готовиться к следующей игре», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 43 матча, в которых набрал 58 очков, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 59 очками после 41 встречи располагается на второй строчке Востока.