Хоккей

Алистров — о поражении от «Авангарда»: сложно сказать, что мы провалили матч

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров высказался о поражении от «Авангарда» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5)     1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)    

«Сегодня всё решила одна ошибка, одна пропущенная шайба. Сложно сказать, что мы провалили матч или плохо играли, смотрелись мы хорошо. Игра была близкой к плей-офф, обе команды действовали осторожно, поэтому такой счёт.

Моя шайба? Хорошо сыграли всей тройкой, неплохо разыграли и забили гол – здорово. Я в команде только с этого сезона, мы одержали одну победу в трёх играх. Сегодня уступили с разницей в одну шайбу, играли здорово, но немного не хватило для победы. Думаю, что подобная серия – это всего лишь совпадение», – передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

