Алистров — о поражении от «Авангарда»: сложно сказать, что мы провалили матч

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров высказался о поражении от «Авангарда» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня всё решила одна ошибка, одна пропущенная шайба. Сложно сказать, что мы провалили матч или плохо играли, смотрелись мы хорошо. Игра была близкой к плей-офф, обе команды действовали осторожно, поэтому такой счёт.

Моя шайба? Хорошо сыграли всей тройкой, неплохо разыграли и забили гол – здорово. Я в команде только с этого сезона, мы одержали одну победу в трёх играх. Сегодня уступили с разницей в одну шайбу, играли здорово, но немного не хватило для победы. Думаю, что подобная серия – это всего лишь совпадение», – передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.