Серебряков — о Билялове: давно знакомы с Тимуром, общаемся, ему удачи и без травм

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков после победы над «Ак Барсом» (2:1) отдельно отметил игру голкипера казанской команды Тимура Билялова и пожелал ему удачи.
«Встречались две топовые команды, мы ведём с ними пока борьбу за второе место. Две боевитые команды, поэтому всем, думаю, было интересно. Для меня самое главное, чтобы мы выиграли следующую игру, и всё. Я глубоко и далеко не заглядываю, уверен, что мы максималисты, думаем о первом месте, но опять же стараюсь идти от игры к игре.
Спасибо тренеру соперника за оценку моей игры, всегда приятно такое слышать. Стараюсь делать свою работу хорошо. Отмечу и Тимура Билялова, мы с ним давно знакомы, общаемся. Он всегда показывает свой уровень, ему удачи и самое главное – без травм», – передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 6 января 2026
