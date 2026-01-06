Серебряков: для меня выиграть 8:7 приятнее, чем проиграть 0:1 по буллитам

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил, что старается много не думать о своей статистике и не зацикливаться на этом.

«В каждой игре есть свои особенности, нет одного какого-то стиля, манеры игры. Каждый матч по-разному складывается, разные моменты бывают. Всегда интересно плотные игры играть. Матчи со «Спартаком»? Опять же, любой вратарь должен играть любую игру, но, если уже выбирать счета какие-то, 2:1 мне приятнее сыграть, чем 7:6.

Но я не думаю много о своей статистике, стараюсь не думать. Не зацикливаться на этом моменте, самое главное – выиграть матч, и всё, а там уже какой счёт, сколько бросков, пропущенных шайб, это всё второстепенно. Самое главное, чтобы команда выходила и выигрывала. Для меня выиграть 8:7 приятнее, чем проиграть 0:1 по буллитам», – передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.