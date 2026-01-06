«Ну хватит прибивать!» Квартальнов эмоционально и нецензурно отреагировал на работу судей

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после пресс-конференции по итогам матча с ЦСКА (2:4) эмоционально высказался в разговоре с журналистом. Ранее специалист остался недоволен работой арбитров в этой встрече.

«Сколько прилетит мне за это? Охренели! Что ты, судья, делаешь? Зачем «5 на 3» в такой игре оставляешь! Ну хватит *****, ну хватит прибивать, *****!» — сказал Квартальнов сразу после того, как отошёл от микрофона.

На данный момент минское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками после 41 игры. В следующем матче белорусский клуб сыграет с «Северсталью» в Череповце 8 января.