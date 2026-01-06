«Ну хватит прибивать!» Квартальнов эмоционально и нецензурно отреагировал на работу судей
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после пресс-конференции по итогам матча с ЦСКА (2:4) эмоционально высказался в разговоре с журналистом. Ранее специалист остался недоволен работой арбитров в этой встрече.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5) 1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4) 2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4) 3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5) 4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)
«Сколько прилетит мне за это? Охренели! Что ты, судья, делаешь? Зачем «5 на 3» в такой игре оставляешь! Ну хватит *****, ну хватит прибивать, *****!» — сказал Квартальнов сразу после того, как отошёл от микрофона.
На данный момент минское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками после 41 игры. В следующем матче белорусский клуб сыграет с «Северсталью» в Череповце 8 января.
