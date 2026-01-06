Скидки
Малкин рассказал, как проснулся с сильной болью в плече после матча с «Тампой»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что после матча с «Тампа-Бэй Лайтинг» (4:3) проснулся с сильной болью в плече. Напомним, форвард был помещён в список травмированных 9 декабря. Сегодня, 6 января, хоккеист вернулся к тренировкам с командой.

«Это похоже на сумасшествие, потому что я не чувствую никакой боли после игры, но на следующее утро просыпаюсь, и я как будто не могу двигать плечом, и это безумно. Так было изо дня в день, и вроде казалось, что всё стало лучше, но я снова не могу двигать рукой. Я делаю всё, что в моих силах, тренируюсь каждый день, но это нелегко, потому что это немного странная травма. На прошлой неделе я много занимался, и в последние три-четыре дня чувствую себя намного лучше и надеюсь вернуться как можно скорее», — сказал Малкин журналистам после тренировки.

