Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ высказался о возможности поездки лиги на Олимпиаду за месяц до старта турнира

Босс НХЛ высказался о возможности поездки лиги на Олимпиаду за месяц до старта турнира
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о ходе строительства арены для олимпийского хоккейного турнира в Милане и рассказа о возможности поездки лиги на Олимпиаду за месяц до старта турнира.

— Рассказывали ли вам в ИИХФ о текущем состоянии ледовой арены к Олимпийским играм — 2026? На данный момент больше шансов, что НХЛ поедет на Олимпиаду или нет?
— Наши последние отчёты носят позитивный характер. На этой неделе состоится тестовое мероприятие, которое будет важно для оценки ситуации, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

Материалы по теме
«Абсолютный провал». Хоккейная арена в Милане всё ещё не готова – приезд НХЛ под угрозой?
«Абсолютный провал». Хоккейная арена в Милане всё ещё не готова – приезд НХЛ под угрозой?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android