Босс НХЛ высказался о возможности поездки лиги на Олимпиаду за месяц до старта турнира

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о ходе строительства арены для олимпийского хоккейного турнира в Милане и рассказа о возможности поездки лиги на Олимпиаду за месяц до старта турнира.

— Рассказывали ли вам в ИИХФ о текущем состоянии ледовой арены к Олимпийским играм — 2026? На данный момент больше шансов, что НХЛ поедет на Олимпиаду или нет?

— Наши последние отчёты носят позитивный характер. На этой неделе состоится тестовое мероприятие, которое будет важно для оценки ситуации, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.