Обладатель Кубка Стэнли Джек Джонсон завершил карьеру в 38 лет

Бывший защитник клубов НХЛ Джек Джонсон завершил карьеру хоккеиста в возрасте 38 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х. Напомним, перед стартом текущего сезона он не прошёл просмотр в «Миннесоте Уайлд».

Всего на счету хоккеиста 1228 матчей в регулярных чемпионатах за «Лос-Анджелес Кингз», «Коламбус Блю Джекетс», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс» и 342 (77+265) очка. В плей-офф он провёл 57 игр, в которых набрал 21 (6+15) очко. В 2022 году Джонсон выиграл Кубок Стэнли в составе «Эвеланш».

В 2010 году Джек стал серебряным призёром Олимпиады в Ванкувере в составе сборной США.

