Хоккей

«Питтсбург» показал фото Малкина с тренировки

Комментарии

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» опубликовала фотографии российского нападающего команды Евгения Малкина с тренировки. Напомним, сегодня, 6 января, форвард приступил к занятиям в общей группе.

Фото: Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург» поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата. Малкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой. Тогда форвард надел белую форму, предусматривающую бесконтактные тренировки.

В нынешнем сезоне Евгений провёл 26 игр, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.

Комментарии
