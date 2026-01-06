Скидки
Сын погибшего в авиакатастрофе с «Локомотивом» вратаря выиграл со Швецией МЧМ-2026

Сын погибшего в авиакатастрофе с «Локомотивом» вратаря выиграл со Швецией МЧМ-2026
Комментарии

Херман Лив, сын погибшего в 2011 году вратаря «Локомотива» Стефана Лива, стал чемпионом мира по хоккею среди молодёжи в составе сборной Швеции. Херман также выступает на позиции голкипера.

19-летний вратарь «Эребру» провёл на турнире две встречи группового этапа с национальными командами Швейцарии и Германии. Обе игры завершились победами шведской сборной. В первом матче Херман пропустил два гола, отразив 28 бросков. Во втором Лив сделал 16 сейвов, пропустив одну шайбу.

В финале Швеция одержала победу над командой Чехии со счётом 4:2. В последний раз шведская сборная выигрывала турнир 14 лет назад.

