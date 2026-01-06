Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию с защитником Егором Замулой

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского защитника Егора Замулы, прокомментировал информацию вокруг хоккеиста, а также заявил, что форвард в ближайшее время подпишет контракт с клубом НХЛ.

«20 декабря 2025 года Егор Замула обратился в наше агентство Gold Star Hockey с чётко сформулированной и принципиальной задачей — в кратчайшие сроки найти возможность вернуться в НХЛ и продолжить карьеру на самом высоком уровне. Мы благодарны Егору за его осознанный шаг в вопросе профессионального будущего.

По итогам общения с «Филадельфией Флайерз» клуб дал нам официальное разрешение на переговоры с другими командами лиги.

С самого начала мы с Егором обсудили, что развитие ситуации возможно по двум направлениям: обмен в другой клуб НХЛ; расторжение действующего контракта с последующим подписанием нового соглашения.

За сутки до обмена между «Филадельфией» и «Питтсбургом» обе стороны были полностью проинформированы о позиции игрока — Егор не рассматривал возможность выступления за «Питтсбург» не на уровне Национальной хоккейной лиги. Обе команды приняли решение об обмене, ясно понимая все обстоятельства и реальное положение дел. Со своей стороны считаю важным поблагодарить руководство и менеджмент обоих клубов за корректную, профессиональную и интенсивную работу, проделанную в течение последних семи дней.

Мы провели ряд переговоров с клубами НХЛ. По их итогам Егор выбрал клуб, с которым подпишет контракт НХЛ. Официальная информация будет объявлена дополнительно.

Контракт на сезон-2025/2026 предусматривает зарплату в размере $ 1 млн. С учётом уже полученных выплат и налоговой нагрузки фактические чистые потери игрока составят порядка $ 100 тыс. Егор сознательно пошёл на этот шаг, понимая все финансовые последствия, чтобы сохранить шанс продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Это было взвешенное и зрелое решение профессионального спортсмена, для которого спортивная перспектива и возможность остаться в НХЛ оказались важнее краткосрочной финансовой выгоды», — сообщил Мильштейн журналистам.

Ранее «Питтсбург» отстранил недавно выменянного у «Филадельфии Флайерз» игрока за неявку в расположение фарм-клуба «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», выступающего в АХЛ. В текущем сезоне 25-летний защитник провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Филадельфию», в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету три игры за «Лихай Вэлли» в АХЛ и 2 (0+2) очка.