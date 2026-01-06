Егор Замула подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2025/2026

Российский нападающий Егор Замула подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс» до конца текущего сезона, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в социальной сети Х.

«Поздравляем Егора Замулу с подписанием контракта с клубом НХЛ «Блю Джекетс», — написал Мильштейн.

Ранее «Питтсбург» отстранил недавно выменянного у «Филадельфии Флайерз» игрока за неявку в расположение фарм-клуба «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», выступающего в АХЛ. Позже появилась информация, что «Пингвинз» выставили хоккеиста на драфт отказов для расторжения контракта.

В текущем сезоне 25-летний защитник провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Филадельфию», в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету три игры за «Лихай Вэлли» в АХЛ и 2 (0+2) очка.