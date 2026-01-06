Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Франция представила полный состав команды на ОИ-2026, включающий Александра Тексье

Франция представила полный состав команды на ОИ-2026, включающий Александра Тексье
Комментарии

Сборная Франции представила полный состав команды на Олимпийские игры — 2026 в Италии, включающий форварда «Монреаль Канадиенс» Александра Тексье. Отмечается, что для участия спортсмена необходимо подтверждение от соответствующего национального олимпийского комитета.

Фото: ИИХФ

Отметим, что в состав также попал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Ранее стало известно об официальном подтверждении участия сборной Франции в Олимпийских играх 2026 года. Она заменила российскую команду.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Материалы по теме
Фото
Сборная Франции показала форму на Олимпиаду-2026. Команда заменит Россию на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android