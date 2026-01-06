Франция представила полный состав команды на ОИ-2026, включающий Александра Тексье

Сборная Франции представила полный состав команды на Олимпийские игры — 2026 в Италии, включающий форварда «Монреаль Канадиенс» Александра Тексье. Отмечается, что для участия спортсмена необходимо подтверждение от соответствующего национального олимпийского комитета.

Фото: ИИХФ

Отметим, что в состав также попал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Ранее стало известно об официальном подтверждении участия сборной Франции в Олимпийских играх 2026 года. Она заменила российскую команду.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.