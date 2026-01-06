Голкипер «Рейнджерс» Куик прокомментировал травму Шестёркина

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик высказался о травме российского вратаря команды Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ).

— Что происходило у вас в голове, когда вы увидели, как Игорь Шестёркин упал?

— Надо его поддержать. Всё просто. Где бы вы ни находились на льду, когда ваши ребята получают травму, вам нужны игроки, которые возьмут на себя ответственность. Возьмите на себя ответственность всей командой. Поддержите их, — приводит слова Куика журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

В первом периоде 30-летний россиянин упал на лёд после столкновения с форвардом «Юты» Джоном-Джейсоном Петеркой. Шестёркин некоторое время лежал на льду, а затем с трудом поднялся. Он покинул площадку с помощью своего одноклубника Владислава Гаврикова и врача команды, стараясь не опираться на левую ногу.