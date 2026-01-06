Скидки
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Рейнджерс» Куик прокомментировал травму Шестёркина

Голкипер «Рейнджерс» Куик прокомментировал травму Шестёркина
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик высказался о травме российского вратаря команды Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp)     1:1 Гюнтер (Коул) – 32:38     2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp)     2:2 Карконе (Марино) – 46:15     2:3 Дурзи (Шмальц, Круз) – 61:06    

— Что происходило у вас в голове, когда вы увидели, как Игорь Шестёркин упал?
— Надо его поддержать. Всё просто. Где бы вы ни находились на льду, когда ваши ребята получают травму, вам нужны игроки, которые возьмут на себя ответственность. Возьмите на себя ответственность всей командой. Поддержите их, — приводит слова Куика журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

В первом периоде 30-летний россиянин упал на лёд после столкновения с форвардом «Юты» Джоном-Джейсоном Петеркой. Шестёркин некоторое время лежал на льду, а затем с трудом поднялся. Он покинул площадку с помощью своего одноклубника Владислава Гаврикова и врача команды, стараясь не опираться на левую ногу.

