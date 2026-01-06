Игрок «Торонто» Таварес — о рекорде Мэттьюса: большая честь быть частью этого пути

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поздравил форварда команды Остона Мэттьюса с тем, что он стал лучшим снайпером за всю историю клуба.

«Поздравляю Остона Мэттьюса с установлением абсолютного рекорда по количеству забитых голов за «Торонто». Какое достижение! Для меня большая честь быть частью этого пути, и я с нетерпением жду, что будет дальше», — написал Таварес в социальной сети Х.

Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) и тем самым вписал своё имя в историю клуба. Теперь на его счету 421 шайба, благодаря чему он обошёл находившегося ранее на первой строчке Сундина (420). На такое количество голов Мэттьюс затратил 664 встречи, в то время как Сундин — 981.