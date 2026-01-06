Результаты матчей КХЛ на 6 января 2026 года

Сегодня, 6 января, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 6 января 2026 года:

«Сибирь» – «Адмирал» — 5:2;

«Трактор» – «Автомобилист» — 3:1;

«Металлург» Мг – «Локомотив» — 5:4;

«Ак Барс» – «Авангард» — 1:2;

ЦСКА – «Динамо» Мн — 4:2;

«Торпедо» – «Барыс» — 3:2;

«Северсталь» – «Спартак» — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 66 очков после 41 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.