Результаты матчей ВХЛ на 6 января 2026 года

Сегодня, 6 января, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 января 2026 года:

«Буран» – «Ижсталь» — 0:4;

«Югра» – «Горняк-УГМК» — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 64 очка в 40 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 63 очками после 38 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.