Результаты матчей МХЛ на 6 января 2026 года

Сегодня, 6 января, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 января 2026 года:

«Мамонты Югры» – «АКМ Новомосковск» — 3:2;

«СКА-1946» – Академия Михайлова — 6:3;

МХК «Спартак MAX» – «АКМ-Юниор» — 3:4;

ХК «Капитан» – «Крылья Советов» — 2:3 Б;

«Снежные Барсы» – «Сибирские Снайперы» — 0:3;

«Динамо-Шинник» – «Локо» — 1:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 65 очками после 36 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.