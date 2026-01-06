Сегодня, 6 января, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 6 января 2026 года:
«Мамонты Югры» – «АКМ Новомосковск» — 3:2;
«СКА-1946» – Академия Михайлова — 6:3;
МХК «Спартак MAX» – «АКМ-Юниор» — 3:4;
ХК «Капитан» – «Крылья Советов» — 2:3 Б;
«Снежные Барсы» – «Сибирские Снайперы» — 0:3;
«Динамо-Шинник» – «Локо» — 1:5.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 65 очками после 36 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.