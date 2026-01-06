«Необычная игра получилась». Никитин — после победы ЦСКА над минским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2) и заявил, что со стороны обеих команд было сделано немало глупостей в этой игре.

«Необычная игра получилась, рождественская. Слава богу, что мы сегодня победили. Парни старались, это даже не обсуждается, но эмоции где-то перехлёстывали, а где-то, наоборот, засыпали, и соперник этим пользовался. Для нас каждая игра в последнее время, как плей-офф. Сегодня две команды играли активно. Если не хочешь, чтобы тебя постоянно прессинговали, то один из методов — прессинговать самому. Сегодня и с нашей стороны, и со стороны соперника достаточно глупостей было. Иногда такое случается», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.