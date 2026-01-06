«Необычная игра получилась». Никитин — после победы ЦСКА над минским «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2) и заявил, что со стороны обеих команд было сделано немало глупостей в этой игре.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5) 1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4) 2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4) 3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5) 4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)
«Необычная игра получилась, рождественская. Слава богу, что мы сегодня победили. Парни старались, это даже не обсуждается, но эмоции где-то перехлёстывали, а где-то, наоборот, засыпали, и соперник этим пользовался. Для нас каждая игра в последнее время, как плей-офф. Сегодня две команды играли активно. Если не хочешь, чтобы тебя постоянно прессинговали, то один из методов — прессинговать самому. Сегодня и с нашей стороны, и со стороны соперника достаточно глупостей было. Иногда такое случается», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.
