Александр Овечкин забил 10 и более голов 18 вратарям НХЛ, рекордсмен лиги — Марсель Дионн

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 15-м игроком в истории НХЛ, забившим 10+ голов 18 и более вратарям. В ночь с 5 на 6 января мск 18-м голкипером, пропустившим 10 и более шайб от Овечкина в регулярных сезонах, стал Петр Мразек из «Анахайм Дакс». «Кэпиталз» выиграли домашнюю встречу с «утками» со счётом 7:4, 40-летний капитан оформил дубль (один гол в ворота Мразека, один — в пустые на последней минуте).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12     5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22     6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46     7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18    

После этой игры статистика Александра Овечкина в матчах против Петра Мразека составила 18 (10+8) очков в 18 встречах.

Обладателем рекорда НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал 10 и более шайб, является Марсель Дионн — в его статистике числится 26 таких голкиперов.

Видео: Александр Овечкин с семьёй смотрит фильм с Верой Глаголевой

