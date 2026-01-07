Александр Овечкин забил 10 и более голов 18 вратарям НХЛ, рекордсмен лиги — Марсель Дионн

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 15-м игроком в истории НХЛ, забившим 10+ голов 18 и более вратарям. В ночь с 5 на 6 января мск 18-м голкипером, пропустившим 10 и более шайб от Овечкина в регулярных сезонах, стал Петр Мразек из «Анахайм Дакс». «Кэпиталз» выиграли домашнюю встречу с «утками» со счётом 7:4, 40-летний капитан оформил дубль (один гол в ворота Мразека, один — в пустые на последней минуте).

После этой игры статистика Александра Овечкина в матчах против Петра Мразека составила 18 (10+8) очков в 18 встречах.

Обладателем рекорда НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал 10 и более шайб, является Марсель Дионн — в его статистике числится 26 таких голкиперов.

