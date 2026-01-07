Пас на Овечкина позволил Карлсону догнать Гончара в рейтинге ассистентов-защитников НХЛ

35-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон вышел на 21-е место в истории НХЛ среди защитников по количеству результативных передач за карьеру в регулярных чемпионатах. В ночь с 5 на 6 января мск в домашней игре с «Анахайм Дакс» (7:4) Карлсон оформил свой 591-й карьерный ассист в 1127 встречах в эпизоде с голом 40-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина, который стал пятым для «Кэпиталз» и победным в матче.

Благодаря этому результативному пасу Джон Карлсон опередил Дага Уилсона (590 передач в 1024 матчах) и сравнялся с занимающим по этому показателю 21-е место среди игроков обороны российским защитником Сергеем Гончаром (591 передача в 1301 матче).

Лучшим в истории НХЛ защитником-ассистентом является Рэй Бурк (1169 передач в 1612 матчах), в топ-3 входят также Пол Коффи (1135 передач в 1409 матчах) и Эл Макиннис (934 передачи в 1416 матчах). Рекорд среди российских защитников принадлежит Сергею Зубову — 619 ассистов в 1068 матчах.

