Пас на Овечкина позволил Карлсону догнать Гончара в рейтинге ассистентов-защитников НХЛ

Комментарии

35-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон вышел на 21-е место в истории НХЛ среди защитников по количеству результативных передач за карьеру в регулярных чемпионатах. В ночь с 5 на 6 января мск в домашней игре с «Анахайм Дакс» (7:4) Карлсон оформил свой 591-й карьерный ассист в 1127 встречах в эпизоде с голом 40-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина, который стал пятым для «Кэпиталз» и победным в матче.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12     5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22     6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46     7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18    

Благодаря этому результативному пасу Джон Карлсон опередил Дага Уилсона (590 передач в 1024 матчах) и сравнялся с занимающим по этому показателю 21-е место среди игроков обороны российским защитником Сергеем Гончаром (591 передача в 1301 матче).

Лучшим в истории НХЛ защитником-ассистентом является Рэй Бурк (1169 передач в 1612 матчах), в топ-3 входят также Пол Коффи (1135 передач в 1409 матчах) и Эл Макиннис (934 передачи в 1416 матчах). Рекорд среди российских защитников принадлежит Сергею Зубову — 619 ассистов в 1068 матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин и Карлсон проверяют ракушки перед матчем

