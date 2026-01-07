Малкин отреагировал на достижение Кросби звания лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин шутливо отреагировал на то, что канадец Сидни Кросби установил новый рекорд клуба всех времён, обойдя легендарного Марио Лемье в списке лучших бомбардиров «пингвинов».

«Очень горжусь за него. Наверное, это не удивительно, если вы знаете, что каждый год мы видим, что было сделано. Он тренируется на льду и тренируется в игре. Он делает потрясающую работу. Он лидер в раздевалке. Я поддерживаю его, понимаете? Просто я всё ещё здесь, и он это чувствует! (улыбается) Вот почему он хорошо играл, потому что он точно хочет быть номером один», — приводит слова Малкина аккаунт в соцсети X Pens Inside Scoop.

Всего на счету Кросби в текущем сезоне 41 сыгранный матч, в которых он отметился 47 набранными очками (24+23) при показателе полезности «0». Малкин пропустил ряд встреч из-за травмы, и провёл лишь 26 матчей на данный момент, оформив 29 (8+21) очков.