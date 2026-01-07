Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин отреагировал на достижение Кросби звания лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Малкин отреагировал на достижение Кросби звания лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин шутливо отреагировал на то, что канадец Сидни Кросби установил новый рекорд клуба всех времён, обойдя легендарного Марио Лемье в списке лучших бомбардиров «пингвинов».

«Очень горжусь за него. Наверное, это не удивительно, если вы знаете, что каждый год мы видим, что было сделано. Он тренируется на льду и тренируется в игре. Он делает потрясающую работу. Он лидер в раздевалке. Я поддерживаю его, понимаете? Просто я всё ещё здесь, и он это чувствует! (улыбается) Вот почему он хорошо играл, потому что он точно хочет быть номером один», — приводит слова Малкина аккаунт в соцсети X Pens Inside Scoop.

Всего на счету Кросби в текущем сезоне 41 сыгранный матч, в которых он отметился 47 набранными очками (24+23) при показателе полезности «0». Малкин пропустил ряд встреч из-за травмы, и провёл лишь 26 матчей на данный момент, оформив 29 (8+21) очков.

Материалы по теме
«Это был отличный тест». Кросби — о камбэке «Питтсбурга» в матче с «Коламбусом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android