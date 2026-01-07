«Вашингтон» выиграл 12 из 13 матчей сезона НХЛ, в которых забивал Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне выиграл 12 из 13 матчей регулярного чемпионата, в которых забивал российский нападающий Александр Овечкин, набрав при этом очки во всех 13.

40-летний капитан «столичных» к настоящему моменту забросил 17 шайб в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ, отличившись в 13 матчах — на его счету один хет-трик, два дубля и 10 игр с одним забитым голом. В играх, где Овечкин отличился хотя бы одной заброшенной шайбой, «Вашингтон» оформил 11 побед в основное время и одну победу в овертайме, а также потерпел одно поражение в серии послематчевых буллитов.

С 50 очками в 43 матчах «Кэпиталз» занимают шестое место в Восточной конференции НХЛ, находясь в зоне плей-офф.

