«Вашингтон» выиграл 12 из 13 матчей сезона НХЛ, в которых забивал Овечкин
«Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне выиграл 12 из 13 матчей регулярного чемпионата, в которых забивал российский нападающий Александр Овечкин, набрав при этом очки во всех 13.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33 1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56 2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58 3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54 4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30 5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52 5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56 5:3 Труба (Терри) – 34:12 5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22 6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46 7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18
40-летний капитан «столичных» к настоящему моменту забросил 17 шайб в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ, отличившись в 13 матчах — на его счету один хет-трик, два дубля и 10 игр с одним забитым голом. В играх, где Овечкин отличился хотя бы одной заброшенной шайбой, «Вашингтон» оформил 11 побед в основное время и одну победу в овертайме, а также потерпел одно поражение в серии послематчевых буллитов.
С 50 очками в 43 матчах «Кэпиталз» занимают шестое место в Восточной конференции НХЛ, находясь в зоне плей-офф.
