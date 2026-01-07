«Болело каждый день». Малкин — о восстановлении от травмы, из-за которой пропустил 15 игр

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассчитывает вернуться на лёд уже на этой неделе. 39‑летний россиянин пропустил последние 15 матчей из‑за травмы верхней части тела.

«Кататься в общей группе гораздо приятнее — одному не так интересно. Сегодня было хорошо, хоть и немного тяжеловато. В среду у нас ещё одна тренировка, и я надеюсь вернуться на этой неделе. После матча с «Тампой» чувствовал себя превосходно — мы выиграли, я отметился парой голов, но на следующий день самочувствие ухудшилось. Травма странная: не серьёзная, но доставляет неудобства — болело каждый день. Последние три‑четыре дня стало гораздо лучше, поэтому рассчитываю выйти на лёд на этой неделе», — приводит слова Малкина официальный сайт лиги.

В пятницу, 2 января, Малкин провёл первую бесконтактную тренировку, а во вторник, 6 января, тренировался в общей группе. В текущем сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.