Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров первым среди российских хоккеистов набрал 60 очков в текущем сезоне НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди соотечественников набрал 60 очков в регулярном чемпионате — 2025/2026 НХЛ. В первом периоде домашнего матча с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида), Никита отметился 40-й результативной передачей в сезоне, теперь в его активе 20 шайб и 40 передач в неполных 38 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
2 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 19:48 (pp)     1:1 Келли (Бардаков, Соловьёв) – 23:22     1:2 Нельсон (Макар) – 29:31     2:2 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 37:22    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 20-й минуте игры при счёте 0:0 в ходе позиционного розыгрыша «Тампой» численного преимущества Кучеров на правом фланге переадресовал шайбу Джейку Гюнцелю, который поразил ворота «Эвеланш» с острого угла.

