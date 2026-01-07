Никита Кучеров первым среди российских хоккеистов набрал 60 очков в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди соотечественников набрал 60 очков в регулярном чемпионате — 2025/2026 НХЛ. В первом периоде домашнего матча с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида), Никита отметился 40-й результативной передачей в сезоне, теперь в его активе 20 шайб и 40 передач в неполных 38 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 20-й минуте игры при счёте 0:0 в ходе позиционного розыгрыша «Тампой» численного преимущества Кучеров на правом фланге переадресовал шайбу Джейку Гюнцелю, который поразил ворота «Эвеланш» с острого угла.