Стали известны подробности по травме Игоря Шестёркина
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прошёл медицинское обслежование и избежал серьёзной травмы. Об этом сообщает издание ESPN.
По информации источника, в клубе полагают, что 30-летний россиянин не пропустит больше недели.
Напомним, во вторник, 6 января, «Рейнджерс» внесли российского вратаря Игоря Шестеркина в список травмированных игроков. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.
В этом сезоне Шестёркин сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ и одержал 17 побед. Его средний коэффициент надежности составляет 2,45, а процент отраженных бросков — 91,3.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp) 1:1 Гюнтер (Коул) – 32:38 2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp) 2:2 Карконе (Марино) – 46:15 2:3 Дурзи (Шмальц, Круз) – 61:06
