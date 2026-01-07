Стали известны подробности по травме Игоря Шестёркина

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прошёл медицинское обслежование и избежал серьёзной травмы. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, в клубе полагают, что 30-летний россиянин не пропустит больше недели.

Напомним, во вторник, 6 января, «Рейнджерс» внесли российского вратаря Игоря Шестеркина в список травмированных игроков. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

В этом сезоне Шестёркин сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ и одержал 17 побед. Его средний коэффициент надежности составляет 2,45, а процент отраженных бросков — 91,3.