Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны подробности по травме Игоря Шестёркина

Стали известны подробности по травме Игоря Шестёркина
Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прошёл медицинское обслежование и избежал серьёзной травмы. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, в клубе полагают, что 30-летний россиянин не пропустит больше недели.

Напомним, во вторник, 6 января, «Рейнджерс» внесли российского вратаря Игоря Шестеркина в список травмированных игроков. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

В этом сезоне Шестёркин сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ и одержал 17 побед. Его средний коэффициент надежности составляет 2,45, а процент отраженных бросков — 91,3.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp)     1:1 Гюнтер (Коул) – 32:38     2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp)     2:2 Карконе (Марино) – 46:15     2:3 Дурзи (Шмальц, Круз) – 61:06    
Материалы по теме
Ужасная травма Шестёркина. Упал после столкновения и покинул лёд с посторонней помощью
Ужасная травма Шестёркина. Упал после столкновения и покинул лёд с посторонней помощью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android