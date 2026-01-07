Новичок «Вашингтона» Джастин Сурдиф повторил достижение Овечкина 20-летней давности

23-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Сурдиф, проводящий свой первый полноценный сезон в НХЛ, в ночь с 5 на 6 января мск оформил хет-трик в домашней игре регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (7:4). Благодаря этому Сурдин стал первым новичком «Вашингтона» за последние 20 лет, которому удалось отметиться хет-триком — в предыдущий раз это сделал в своём первом сезоне за «столичных» нынешний капитан команды 40-летний российский форвард Александр Овечкин.

Хет-трик Овечкина в качестве новичка «Вашингтона» состоялся 13 января 2006 года, соперником «Кэпиталз» в той игре так же был «Анахайм».

