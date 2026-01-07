Скидки
Хоккей

Новичок «Вашингтона» Джастин Сурдиф повторил достижение Овечкина 20-летней давности

Комментарии

23-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Сурдиф, проводящий свой первый полноценный сезон в НХЛ, в ночь с 5 на 6 января мск оформил хет-трик в домашней игре регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (7:4). Благодаря этому Сурдин стал первым новичком «Вашингтона» за последние 20 лет, которому удалось отметиться хет-триком — в предыдущий раз это сделал в своём первом сезоне за «столичных» нынешний капитан команды 40-летний российский форвард Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12     5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22     6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46     7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18    

Хет-трик Овечкина в качестве новичка «Вашингтона» состоялся 13 января 2006 года, соперником «Кэпиталз» в той игре так же был «Анахайм».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым

Пас на Овечкина позволил Карлсону догнать Гончара в рейтинге ассистентов-защитников НХЛ
