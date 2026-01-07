Ассистентский покер Свечникова помог «Каролине» обыграть «Даллас» в НХЛ

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников оформил покер из результативных передач. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились К'Андре Миллер (2), Шейн Гостисбер, Логан Стэнковен, Сет Джарвис и Уильям Каррье.

У гостей голы записали на свой счёт Джейсон Робертсон, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.