Каролина Харрикейнз – Даллас Старз, результат матча 7 января 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассистентский покер Свечникова помог «Каролине» обыграть «Даллас» в НХЛ
В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Миллер (Свечников, Ахо) – 07:19     1:1 Робертсон – 11:53 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Свечников) – 13:32 (pp)     3:1 Стэнковен (Миллер, Чатфилд) – 18:56     4:1 Миллер (Свечников, Элерс) – 25:17     5:1 Джарвис (Свечников, Элерс) – 26:59 (pp)     5:2 Рантанен (Робертсон) – 40:36     6:2 Каррье (Элерс) – 48:18     6:3 Джонстон (Рантанен, Робертсон) – 58:11 (pp)    

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников оформил покер из результативных передач. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились К'Андре Миллер (2), Шейн Гостисбер, Логан Стэнковен, Сет Джарвис и Уильям Каррье.

У гостей голы записали на свой счёт Джейсон Робертсон, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.

Новости. Хоккей
