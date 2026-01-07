Ассистентский покер Свечникова помог «Каролине» обыграть «Даллас» в НХЛ
Поделиться
В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Миллер (Свечников, Ахо) – 07:19 1:1 Робертсон – 11:53 (pp) 2:1 Гостисбер (Джарвис, Свечников) – 13:32 (pp) 3:1 Стэнковен (Миллер, Чатфилд) – 18:56 4:1 Миллер (Свечников, Элерс) – 25:17 5:1 Джарвис (Свечников, Элерс) – 26:59 (pp) 5:2 Рантанен (Робертсон) – 40:36 6:2 Каррье (Элерс) – 48:18 6:3 Джонстон (Рантанен, Робертсон) – 58:11 (pp)
Российский нападающий хозяев Андрей Свечников оформил покер из результативных передач. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились К'Андре Миллер (2), Шейн Гостисбер, Логан Стэнковен, Сет Джарвис и Уильям Каррье.
У гостей голы записали на свой счёт Джейсон Робертсон, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.
Комментарии
- 7 января 2026
-
05:49
-
05:41
-
04:39
-
04:26
-
04:19
-
04:02
-
03:27
-
03:07
-
02:54
-
02:50
-
02:08
- 6 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:48
-
22:38
-
22:24
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:22
-
21:10
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:06