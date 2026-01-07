Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Колорадо Эвеланш, результат матча 7 января 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два ассиста Кучерова и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Колорадо»
В ночь с 6 на 7 января мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 19:48 (pp)     1:1 Келли (Бардаков, Соловьёв) – 23:22     1:2 Нельсон (Макар) – 29:31     2:2 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 37:22     3:2 Хагель (Крозье, Кучеров) – 48:31     4:2 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 58:35    

В составе «Тампы» ассистентским дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 30 из 32 бросков в створ (93,75%). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрал, его одноклубники Захар Бардаков и белорусский защитник Илья Соловьёв оформили по результативной передаче.

Авторами голов «Тампы» стали Джейк Гюнцель, Земгус Гиргенсонс, Брэндон Хагель и Энтони Чирелли, за «Эвеланш» отличились Паркер Келли и Брок Нельсон.

