Гол и передача Гребёнкина помогли «Филадельфии» на своём льду обыграть «Анахайм» в НХЛ

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

«Анахайм Дакс» потерпел седьмое поражение подряд.

В составе хозяев голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Гребёнкин. Помимо него у «Флайерз» шайбы забрасывали Тревор Зеграс (2), Кэм Йорк и Трэвис Санхайм.

В составе гостей голы записали на свой счёт Каттер Готье и Алекс Киллорн.

Российские защитник «Анахайма» Павел Минтюков результативными действиями не отметился.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков пропускал матч из-за травмы.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 9 января. «Анахайм Дакс» встретится на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 9 января.