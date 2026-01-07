Скидки
Филадельфия Флайерз – Анахайм Дакс, результат матча 7 января 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и передача Гребёнкина помогли «Филадельфии» на своём льду обыграть «Анахайм» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Лакомб, Терри) – 04:15 (pp)     1:1 Зеграс (Дворак, Конечны) – 10:22     2:1 Зеграс (Йорк, Кутюрье) – 14:23 (pp)     3:1 Йорк (Гребёнкин, Кейтс) – 21:15     4:1 Санхайм (Кейтс) – 34:40     4:2 Киллорн (Терри, Лакомб) – 41:25 (pp)     5:2 Гребёнкин – 58:46    

«Анахайм Дакс» потерпел седьмое поражение подряд.

В составе хозяев голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Гребёнкин. Помимо него у «Флайерз» шайбы забрасывали Тревор Зеграс (2), Кэм Йорк и Трэвис Санхайм.

В составе гостей голы записали на свой счёт Каттер Готье и Алекс Киллорн.

Российские защитник «Анахайма» Павел Минтюков результативными действиями не отметился.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков пропускал матч из-за травмы.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 9 января. «Анахайм Дакс» встретится на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 9 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
