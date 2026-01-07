Скидки
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 7 января 2026, счет 9:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

46 сейвов Сорокина и пас Шабанова помогли «Айлендерс» всухую разгромить «Нью-Джерси»
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 9:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08     2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01     3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31     4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29     5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12     6:0 Сизикас – 41:34     7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28     8:0 Ритчи (Деанджело, Маклин) – 58:36     9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02    

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 46 из 46 бросков в створ (100%) и оформил шат-аут. Нападающий «островитян» Максим Шабанов отметился результативным пасом. Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк не совершил голевых действий, но при игровом времени 16.24 сумел сохранить показатель полезности «0», несмотря на девять пропущенных голов своей команды.

За хозяев льда забивали Мэтью Барзал, Энтони Дюклер (хет-трик), Симон Хольмстрём, Кейси Сизикас (дубль), Тони Деанджело и Калум Ритчи.

