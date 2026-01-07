46 сейвов Сорокина и пас Шабанова помогли «Айлендерс» всухую разгромить «Нью-Джерси»

В ночь с 6 на 7 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 9:0.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 46 из 46 бросков в створ (100%) и оформил шат-аут. Нападающий «островитян» Максим Шабанов отметился результативным пасом. Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк не совершил голевых действий, но при игровом времени 16.24 сумел сохранить показатель полезности «0», несмотря на девять пропущенных голов своей команды.

За хозяев льда забивали Мэтью Барзал, Энтони Дюклер (хет-трик), Симон Хольмстрём, Кейси Сизикас (дубль), Тони Деанджело и Калум Ритчи.