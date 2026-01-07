«Флорида» проиграла на выезде «Торонто» в НХЛ, у Бобровского 19 сейвов
В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимала «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арене» (Торонто, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Коуэн (Робертсон, Руа) – 19:36 2:0 Нис (Стечер, Таварес) – 20:42 3:0 Мэттьюс (Нис, Маччелли) – 24:01 3:1 Вераге – 51:38 4:1 Макманн (Руа) – 59:52
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков по своим воротам.
В составе хозяев шайбы забросили Истон Коуэн, Мэтт Нис, Остон Мэттьюс и Бобби Макманн.
В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Картер Вераге.
Комментарии
