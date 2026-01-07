«Флорида» проиграла на выезде «Торонто» в НХЛ, у Бобровского 19 сейвов

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимала «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арене» (Торонто, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков по своим воротам.

В составе хозяев шайбы забросили Истон Коуэн, Мэтт Нис, Остон Мэттьюс и Бобби Макманн.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Картер Вераге.