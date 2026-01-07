Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег Джетс – Вегас Голден Найтс, результат матча 7 января 2025, счет 3:4 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Виннипег» проиграл «Вегасу» и потерпел 10-е поражение подряд, у Дорофеева передача
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перфетти (Тэйвз, Моррисси) – 05:16     2:0 Шенн (Виларди, Лаури) – 32:04     2:1 Стоун (Дорофеев, Марнер) – 39:09 (pp)     2:2 Хауден (Ханифин, Гертл) – 48:13     3:2 Коннор (Виларди) – 54:56     3:3 Смит (Саад, Хаттон) – 55:55     3:4 Гертл (Марнер, Айкел) – 64:47 (pp)    

«Виннипег» терпит десятое поражение подряд, а «Вегас» прервал серию из пяти матчей кряду без побед.

В составе хозяев шайбы забросили Коул Перфетти, Люк Шенн и Кайл Коннор.

В составе гостей голы записали на свой счёт Марк Стоун, Бретт Хауден, Райлли Смит и Томаш Гертл. Российский нападающий Павел Дорофеев оформил ассист.

Российские хоккеисты Владислав Наместников («Виннипег») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» 9 января. «Вегас Голден Найтс» встретится дома с «Коламбус Блю Джекетс» 9 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Гол и передача Гребёнкина помогли «Филадельфии» на своём льду обыграть «Анахайм» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android