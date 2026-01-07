«Виннипег» проиграл «Вегасу» и потерпел 10-е поражение подряд, у Дорофеева передача

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

«Виннипег» терпит десятое поражение подряд, а «Вегас» прервал серию из пяти матчей кряду без побед.

В составе хозяев шайбы забросили Коул Перфетти, Люк Шенн и Кайл Коннор.

В составе гостей голы записали на свой счёт Марк Стоун, Бретт Хауден, Райлли Смит и Томаш Гертл. Российский нападающий Павел Дорофеев оформил ассист.

Российские хоккеисты Владислав Наместников («Виннипег») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» 9 января. «Вегас Голден Найтс» встретится дома с «Коламбус Блю Джекетс» 9 января.