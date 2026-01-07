«Виннипег» проиграл «Вегасу» и потерпел 10-е поражение подряд, у Дорофеева передача

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
«Виннипег» терпит десятое поражение подряд, а «Вегас» прервал серию из пяти матчей кряду без побед.
В составе хозяев шайбы забросили Коул Перфетти, Люк Шенн и Кайл Коннор.
В составе гостей голы записали на свой счёт Марк Стоун, Бретт Хауден, Райлли Смит и Томаш Гертл. Российский нападающий Павел Дорофеев оформил ассист.
Российские хоккеисты Владислав Наместников («Виннипег») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» 9 января. «Вегас Голден Найтс» встретится дома с «Коламбус Блю Джекетс» 9 января.
- 7 января 2026
-
06:57
-
06:16
-
06:10
-
06:01
-
05:49
-
05:41
-
04:39
-
04:26
-
04:19
-
04:02
-
03:27
-
03:07
-
02:54
-
02:50
-
02:08
- 6 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:48
-
22:38
-
22:24
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:22
-
21:10
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:48