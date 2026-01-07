Скидки
Эдмонтон Ойлерз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 7 января 2025, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Хет-трик Макдэвида и две передачи Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 08:53 (pp)     2:0 Макдэвид – 35:53     3:0 Лазар (Савуа, Янмарк) – 36:15     4:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 38:52     4:1 О'Райлли (Хаг, Евангелиста) – 43:47     4:2 Бланкенбург (Шефер, Бантинг) – 44:03     5:2 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 53:46     6:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Экхольм) – 59:03    

Американский нападающий хозяев Коннор Макдэвид оформил хет-трик, российский форвард Василий Подколзин сделал две результативные передачи, немецкий нападающий Леон Драйзайтль записал на свой счёт гол и два ассиста, ещё две шайбы забросили Кёртис Лазар и Каспери Капанен.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан О'Райлли и Ник Бланкенбург.

Российский хоккеист «Предаторз» Фёдор Свечков результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 9 января. «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 9 января.

