Хет-трик Макдэвида и две передачи Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

Американский нападающий хозяев Коннор Макдэвид оформил хет-трик, российский форвард Василий Подколзин сделал две результативные передачи, немецкий нападающий Леон Драйзайтль записал на свой счёт гол и два ассиста, ещё две шайбы забросили Кёртис Лазар и Каспери Капанен.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан О'Райлли и Ник Бланкенбург.

Российский хоккеист «Предаторз» Фёдор Свечков результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 9 января. «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 9 января.