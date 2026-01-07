Хет-трик Макдэвида и две передачи Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
Американский нападающий хозяев Коннор Макдэвид оформил хет-трик, российский форвард Василий Подколзин сделал две результативные передачи, немецкий нападающий Леон Драйзайтль записал на свой счёт гол и два ассиста, ещё две шайбы забросили Кёртис Лазар и Каспери Капанен.
В составе гостей голы записали на свой счёт Райан О'Райлли и Ник Бланкенбург.
Российский хоккеист «Предаторз» Фёдор Свечков результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 9 января. «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 9 января.
