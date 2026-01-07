Скидки
Никита Кучеров продлил действующую серию с 2+ очками за матч НХЛ до семи игр

Никита Кучеров продлил действующую серию с 2+ очками за матч НХЛ до семи игр
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил свою мультирезультативную (два и более очка за матч) серию в регулярном чемпионате НХЛ до семи игр. В ночь с 6 на 7 января мск форвард набрал два очка в домашней встрече с «Колорадо Эвеланш» (4:2), оформив ассистентский дубль.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 19:48 (pp)     1:1 Келли (Бардаков, Соловьёв) – 23:22     1:2 Нельсон (Макар) – 29:31     2:2 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 37:22     3:2 Хагель (Крозье, Кучеров) – 48:31     4:2 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 58:35    

Всего на отрезке из семи последних матчей в активе Никиты 18 (7+11) очков.

В последний раз Кучеров набирал менее двух очков за матч в ночь с 20 на 21 декабря в домашней игре с «Каролиной Харрикейнз» (6:4), где отметился одним результативным пасом. После этого российский нападающий отдал два ассиста в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (4:1), оформил дубль в выездном матче с «Флоридой Пантерз» (4:2), вновь отметился дублем в домашней игре с «Монреаль Канадиенс» (5:4), оформил гол+пас в выездной встрече с «Анахайм Дакс» (4:3), забил гол и дважды ассистировал партнёрам в выездном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:3) и оформил ассистентский покер с заброшенной шайбой в гостевой игре с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

